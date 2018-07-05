Армянским диаспорским организациям будет нанесен серьезный удар - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов предупредил армянские диаспорские организации.

Председатель комитета в четверг сказал журналистам, что если армянские диаспорские организации не откажутся от своих грязных намерений, им будет нанесен серьезный удар.

«Пусть армянская диаспора будет готова. В азербайджанской диаспоре уже идет процесс объединения на всех направлениях. Армянская диаспора должна быть готова к тому, что в течение этих лет она увидит, как будет пресекаться их грязная деятельность. Мы знаем об их провокациях», - сказал Мурадов.

Мурадов отметил, что Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана будет рядом со своими диаспорскими организациями в их деятельности по достижению национальных целей.

«Армянское лобби и поддерживающие его группы должны знать, что в ближайшее время им будет нанесен серьезный удар. Это касается вопроса территориальной целостности Азербайджана, являющегося одним из важнейших вопросов», - отметил председатель госкомитета.

Мурадов также призвал всех азербайджанцев объединиться.

«Обращаясь к азербайджанцам, заявляю, что мы рядом с ними во всех их действиях во имя Азербайджана, по сохранению независимости страны. Еще раз предупреждаю армянскую диаспору, чтобы они отказались от своих грязных дел. Наши диаспорские организации объединяются», - добавил Мурадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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