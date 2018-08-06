Завтра в Баку до 33 градусов, на пляжах Абшерона будет комфортная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, умеренный северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

Умеренный северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный, поэтому на пляжах будет комфортная погода.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в первой половине дня возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура ночью 20-25, днем 32-35, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается соответствующий сезону температурный режим, что благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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