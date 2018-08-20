Завтра в Азербайджане будет до 33 градусов тепла

20 августа 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром на отдельных горных территориях возможны грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 19-24, днем - 28-33, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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