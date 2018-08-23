В Азербайджане сократилось число общественных библиотек

23 августа 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращается число общественных библиотек, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике.

В 2014 году в стране числилось 3320 библиотек, в 2015 - 3291 библиотек, в 2016 - 3242 библиотек, в 2017 - 3088 библиотек, в 2018 - 2978 библиотек.

Большинство библиотек в Азербайджане расположено в сельской местности.

Так, если в 2014 году в городах имелось 495 библиотек, а в сельской местности было 2825 библиотек, то в 2018 году их число составило 436 и 2542 библиотек соответственно.

За прошедшие годы также сократился и библиотечный фонд. Так, если в 2014 году в фондах библиотек находилось 33,5 миллиона экземпляров книг, то в 2018 году этот показатель составил 32,2 миллиона.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Украине предлагают создать совместную ЗСТ с Азербайджаном
Бизнес 15:23
Производство одежды в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 15:18
Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт
Точка зрения 14:05
Азербайджанская нефть 22 августа выросла в цене
Энергетика 13:18
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:24
Лента новостей
Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа
Европа 15:46
Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к обрушению экономики
США 15:28
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на проведение ремонта
Тендеры 15:24
В Украине предлагают создать совместную ЗСТ с Азербайджаном
Бизнес 15:23
КТК объявил тендер на поставку устройств для отпугивания птиц
Тендеры 15:20
Песков заявил, что рано говорить об ответе на санкции США
Россия 15:20
Производство одежды в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 15:18
Россия не намерена отказываться от поставок ракетных двигателей в США
Россия 15:09
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку запчастей
Тендеры 15:06