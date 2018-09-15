В Азербайджане отмечается День знаний

15 сентября 2018 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний.

В новом 2018/2019 учебном году в Азербайджане в первый класс пойдут 165,78 тысячи учеников.

В общеобразовательных учебных заведениях будут обучаться в общей сложности 1,59 миллиона человек.

В Баку в школы пойдут 442,15 тысячи учащихся, в том числе свыше 47 тысяч детей - в первый класс. В девятый класс в столичных школах в этом году пойдут 30 139 человек, в десятый – 21 102, в одиннадцатый – 20 379 человек.

В этом году будут сданы в эксплуатацию 137 общеобразовательных учебных заведений модульного типа. Также к новому учебному году в Баку был проведен капитальный ремонт в 13 школах, завершилось строительство четырех школ, а также реконструкция корпуса одной школы, находящейся в аварийном состоянии.

Первые уроки в начальных классах будут посвящены теме «Моя Родина – Азербайджан», в пятых-девятых классах – «Государственные символы – символ независимости», в десятых-одиннадцатых классах – «Азербайджанская Демократическая Республика – флаги государственности».

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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