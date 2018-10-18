Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку: Динамика активности оползня остается неизменной

18 октября 2018 22:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Динамика активности оползня в бакинском поселке Бадамдар остается неизменной. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг по состоянию в зоне оползня на 21:00.

В сообщении отмечается, что в зоне оползня наблюдается движение мелких частиц на оползневой массе: "Заметных изменений на данный час не зарегистрировано".

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Рауф Гулиев)

Bakının Səbail rayonunda Badamdar sürüşmə zonasında aktivlik dinamikası dəyişməz olaraq qalıb.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, saat 21:00-a olan monitorinqlərin nəticəsinə əsasən sürüşmə kütləsi üzərindəki xırda süxurların yola doğru hərəkəti müşahidə edilib.

Qeyd olunur ki, indiki saata nəzərəçarpacaq dəyişiklik qeydə alınmayıb.

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