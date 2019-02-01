Образ мышления азербайджанской молодежи полностью изменился - замминистра

1 февраля 2019 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Образ мышления сегодняшней молодежи Азербайджана полностью изменился в хорошем смысле. Апрельские бои стали ответом сомневающимся в патриотизме молодежи.

Об этом в пятницу на встрече с представителями прессы в связи с Днем молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля, сказал заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, сообщает Trend.

Замминистра сказал, что государство уделяет большое внимание молодежи и проявляет заботу о ней. Бабаев также сказал, что изменения в законодательство касательно молодежи находятся на стадии обсуждения в парламенте.

По его словам, каждое изменение в законодательство отвечает вызовам времени и внутренним вызовам.

Замминистра добавил, что сегодня в стране действует около 350 молодежных организаций.

«Однако, естественно, неправильно от них всех ждать активности», - добавил замминистра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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