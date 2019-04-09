В Баку появились мошенники, выдающие себя за сотрудников «Азеригаз» (ФОТО)

9 апреля 2019 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение «Азеригаз» обратилось к абонентам с предупреждением в связи со случаями мошенничества.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение ПО, в последние несколько дней лицо, или личности, выдающие себя за сотрудников «Азеригаз», в различных местах Баку, в частности, в Ясамальском районе, сообщают абонентам о мнимых неполадках или необходимости замены батарей в смарт-счетчиках и, якобы, для решения «проблемы» вымогают у граждан различные суммы денег, .

Для правдоподобности мошенники составляют фальшивый акт и вручают обманутым абонентам.

В связи с этим, до сведения потребителей доводится, что при обслуживании или осмотре работниками объединения газовых счетчиков в квартирах необходимо требовать у них служебное удостоверение, а также иметь в виду, что любые работы на местах проводятся бесплатно. Также гражданам, столкнувшимся с подобными нарушениями закона, рекомендуется обращаться в ближайшее отделение полиции.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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