В Баку состоялась торжественная церемония открытия Дней российской культуры

12 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 11 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней российской культуры.

Открывая вечер, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев довел до внимания, что проведение в Азербайджане Дней российской культуры – знаменательное событие в жизни двух народов. «Сегодня всемирно известный театр «Кремлевский балет» представит нам спектакль «Тысяча и одна ночь» выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Фикрета Амирова. Хочу отметить, что сценографом сегодняшнего спектакля является еще один великий деятель азербайджанской культуры – народный художник Тахир Салахов. Показ балета «Тысяча и одна ночь» приурочен к 90-летнему юбилею выдающегося мастера кисти. Хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан и Россию связывают теплые добрососедские отношения во многих сферах. Деятели культуры, мастера искусств, творческие коллективы наших стран принимают участие во многих фестивалях, симпозиумах, форумах и др. мероприятиях, проходящих как в России, так и Азербайджане. Между министерствами культуры двух стран подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Еще раз поздравляю всех собравшихся с этим замечательным событием», - сказал министр.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко выразила признательность правительству Азербайджанской Республики за теплый прием и поддержку в проведении Дней российской культуры в Азербайджане. Она отметила, что народы Азербайджана и России связывают многовековая дружба и общий исторический путь развития. Именно это создает условие для дальнейшего сотрудничества двух государств на уровне стратегического партнерства: «Важная роль в укрепление связей между нашими странами принадлежит президентам Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву, у которых теплые, доверительные отношения. Хочу особо отметить, что Совет Федерации и Милли Меджлис на протяжении долгих лет находятся в постоянном взаимодействии».

Валентина Матвиенко назвала Бакинский международный гуманитарный форум авторитетной диалоговой площадкой, которая играет важную роль в сближении России и Азербайджана, особенно в гуманитарной сфере. «В России высоко ценят сохранение и пропаганду русского языка в Азербайджане. Здесь функционируют филиалы ведущих российских вузов, есть школы с русским языком обучения, на протяжении многих лет работает русский драмтеатр и мн.др. За все это хочу выразить глубокую признательность от имени всех россиян правительству Азербайджанской Республики», - добавила В.Матвиенко.

Затем состоялся показ спектакля «Тысяча и одна ночь». В исполнении артистов театра «Кремлевский балет» зрители увидели на сцене своих любимых персонажей из сказок Шахерезады - Синдбада, Аладдина, Марджаны, царевну Будур и др.

Спектакль был встречен с большим интересом.

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