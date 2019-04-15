США впечатлены усилиями Азербайджана по предотвращению незаконного оборота наркотиков

15 апреля 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - США впечатлены усилиями Азербайджана по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам в Баку заместитель помощника Госсекретаря США в Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Ричард Гленн

«США поддерживают усилия Азербайджана по предотвращению транспортировки наркотиков через свои границы. Мы хотим вместе сотрудничать в этом направлении. Мы надеемся на обновление сотрудничества между США и 115 странами, входящими в группу по борьбе с оборотом наркотиков. Оборот наркотиков является международной проблемой. Ни одна страна не может с этим справиться в одиночку. Необходимо обеспечить международное партнерство в этом вопросе»,- сказал он.

Он отметил, что Азербайджан географически находится на перекрестке международных торговых путей.

"Но к сожалению, это открывает путь и для транзита наркотиков через территорию страны", - добавил Гленн.

Он также коснулся транзита наркотиков, осуществляемого через территорию оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегация Wall Street приедет в Узбекистан изучать местный рынок для финансовых вложений
Бизнес 16:35
AzerGold и ОО "Региональное Развитие" организовали тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)
Бизнес 16:30
Обнародованы сроки завершения строительства склада АПК для хранения стекольной тары
Бизнес 16:23
Птицеводческая фабрика в Азербайджане приступила к экспорту яиц в арабскую страну
Бизнес 16:14
Страны ЕС дали Еврокомиссии мандат на начало торговых переговоров с США
В мире 16:10
Около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха
В мире 15:59
Лента новостей
Кинематографисты обсудили Концепцию развития кинематографии Азербайджана
Культура 16:51
Ученые раскрыли причины появления современного "клипового сознания"
В мире 16:49
В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении
Общество 16:46
"Эпатажные крохи" появятся в Баку (ВИДЕО)
Культура 16:45
В Баку произошло ДТП, есть погибший
Происшествия 16:40
Делегация Wall Street приедет в Узбекистан изучать местный рынок для финансовых вложений
Бизнес 16:35
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
В мире 16:35
Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле гражданских объектов
В мире 16:32
AzerGold и ОО "Региональное Развитие" организовали тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)
Бизнес 16:30