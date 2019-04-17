Министр образования Азербайджана поручил директорам школ установить группы уязвимых учеников

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с директорами общеобразовательных школ Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

На встрече министр дал поручения по организации работы с учениками, обеспечению здоровой морально-психологической и безопасной среды в школе, анализу отношений между семьей и школой, школой, учителем, учеником и родителем, анализу существующей в общеобразовательных школах ситуации в связи со случаями насилия в отношении учителей и учащихся, и в целом, по усовершенствованию работ, проводимых в этой сфере.

На встрече руководству школ было поручено установить группы уязвимых учеников в каждой общеобразовательной школе с привлечением классных руководителей, предметных учителей, школьного психолога, и подготовить подробную информацию о них. Была подчеркнута важность серьезного соблюдения требований приказа министра образования «Об особых случаях» от 15 ноября 2016 года в чрезвычайных ситуациях, происходящих в общеобразовательных школах.

Также было отмечено, что к процессам информирования, просвещения, мониторинга в этой сфере будут привлекаться представители общественности, эксперты в сфере образования, будут подготовлены предложения по совершенствованию работы родительских комитетов, предусматривающих активное участие родителей в учебно-воспитательных процессах и процессах управления в общеобразовательных школах.

Министр образования также добавил, что охват проекта «Друг школьника» в ближайшие месяцы будет значительно расширен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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