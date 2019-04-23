Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

23 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем местами возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 11-15, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана днем местами ожидается дождь. Утром туман, ветер восточный.

Ночью - 4-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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