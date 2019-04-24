Экзаменационный центр Азербайджана обратился к выпускникам прошлых лет (Эксклюзив)

24 апреля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выпускники прошлых лет, в частности, желающие поступить по I, IV группе специальностей, должны участвовать в первом туре приемного экзамена, который пройдет 28 апреля.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, если они не примут участие в этом экзамене, то не будут допущены ко второму туру приемного экзамена, а абитуриент, не принявший участие во втором туре, не допускается к выбору специальностей.

Как отметил пресс-секретарь ГЭЦ, приходя на экзамен, абитуриенты должны обязательно иметь при себе именно оригинал удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист.

Ханларзаде добавил, что на экзамен важно прийти своевременно: «Экзамен начинается в 11:00, но важно прийти в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе, потому что за 15 минут до начала экзамена пропуск в здание заканчивается».

Пресс-секретарь добавил, что результаты абитуриентов, нарушивших правила, будут аннулированы: «На экзамен запрещено проносить конспект, мобильный телефон, дополнительные листы, тетрадь, блокнот. Абитуриенты, у которых будут найдены мобильные телефоны, незамедлительно будут удалены с экзамена. Их результаты аннулируются, более того, они не будут допущены ко второму туру».

Отметим, что 28 апреля ГЭЦ проведет первый тур приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, а также приемный экзамен в вузы по V группе и колледжи на полной (11 лет) средней базе образования.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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