Температура воздуха в Азербайджане повышается

25 апреля 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку осадков преимущественно не ожидается, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 16-21, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 50-60, днем - 40-50 процентов.

Утром и днем в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются грозовые дожди. В предгорных районах возможен град, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 6-11, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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