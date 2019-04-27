Завершился этап квалификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

27 апреля 2019 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился этап квалификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, пилот команды "Mercedes" Валттери Боттас занял первое место.

Другой пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон занял второе место, а пилот "Ferrari" Себастьян Феттель третье место.

Согласно результатам этапа квалификации, определится расположение пилотов на главной гонке, которая пройдет завтра.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Очередная авария на одном и том же месте трека на Формуле 1 (ФОТО)
Общество 18:26
Серьезная авария в Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан – болид вышел из строя (ФОТО)
Общество 17:37
Началась квалификация болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 17:09
Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан в полных волнения и эмоций фотографиях
Общество 16:42
Завершилась третья сессия свободных заездов Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 15:45
Зрители Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан совмещают полезное с приятным (ФОТО)
Общество 15:20
Лента новостей
В Баку состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 20:02
Радость детей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 19:57
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой
Общество 19:46
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами
Общество 19:41
Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада
Другие страны 18:52
Очередная авария на одном и том же месте трека на Формуле 1 (ФОТО)
Общество 18:26
От больших соревнований в Баку только приятные впечатления - тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина
Общество 18:23
В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" (ВИДЕО)
Интересное 18:18
В одном из районов Азербайджана женщинам-предпринимателям предоставят финансовые средства
Финансы 18:00