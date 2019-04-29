В столице Азербайджана оштрафовали дворец торжеств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе рейда в Низаминском районе Баку вблизи дворца торжеств “Пиано Палас” на проспекте Бабека было выявлено антисанитарное состояние территории, причиной которого стали разбросанные вокруг мусорных контейнеров бытовые отходы. В ходе расследования было установлено, что источником бытовых отходов является “Пиано палас”. В результате принятых мер, чистота была восстановлена, оштрафован ответственный работник дворца торжеств Руслан Акперов, владелец объекта строго предупрежден, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку. Как сообщает источник, несмотря на большую работу по поддержанию чистоты в столице и уровня ее благоустройства, к сожалению, некоторые люди проявляют к этому равнодушие.

Такие рейды будут проводиться ежедневно, а в отношении наносящих ущерб санитарному состоянию города лиц, ответственных работников и владельцев объектов общественного питания и других будут приняты серьезные меры наказания.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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