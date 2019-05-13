Познакомимся поближе: как команда Азербайджана в групповых упражнениях готовится к Чемпионату Европы (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. Азербайджан на Чемпионате Европы представит команда юниорок, в состав которой входят Назрин Джафарзаде, Элеонора Юсифова, Ляман Алимурадова, Фарида Сафиярзaде, Медина Асадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова.

В беседе с корреспондентом Trend юные грации рассказали о том, как пришли в спорт, что для них значит гимнастика, а также, как проходит подготовка к важному для них событию – Чемпионату Европы.

И так, давайте познакомимся поближе с юными звездами азербайджанской художественной гимнастики в групповых упражнениях.

Назрин Джафарзаде, 15 лет: "Занимаюсь художественной гимнасткой уже 11 лет, меня в спорт привели родители, которые заботились о моем здоровье. По ходу занятий очень полюбила этот вид спорта и захотела в нем остаться. Наш день проходит интересно – он начинается с занятий по хореографии, потом тренировка, далее у нас уроки в школе, а уже после начинается вторая тренировка, после которой мы отдыхаем. Такой график совсем нетрудный, мы к нему привыкли. Я не могла поверить, когда меня приняли в сборную команду Азербайджана по художественной гимнастике, была очень счастлива – это замечательное чувство. Конечно, я была рада, что буду тренироваться в Национальной арене гимнастики, в таком прекрасном зале.

К Чемпионату Европы мы готовимся хорошо, тренировки проходят нормально. Наша задача – хорошо выступить".

Элеонора Юсифова, 15 лет: "Художественной гимнастикой занимаюсь с шести лет. Моей маме очень нравится это вид спорта, я и сама с большим интересом наблюдала за выступлениями гимнасток.

Главный тренер решает, кто будут выступать в составе групповых команд, а кто индивидуально. Мне очень нравится быть в составе команды. Вместе тренироваться не сложно, потому что мы же три года в одной команде, привыкли и чувствуем друг друга и тренера. Подготовка к Чемпионату Европы идет хорошо, все довольны, мы верим, что так и продолжится".

Ляман Алимурадова, 14 лет: "Я пришла в художественную гимнастику в девять лет, меня привели родители, так как это очень красивый и женственный вид спорта. Мои любимые предметы лента и обруч, потому что в групповых упражнениях мы выступаем с ними. Художественная гимнастика – нежный вид спорта, здесь можно продемонстрировать свое мастерство, на тебя смотрит публика. Сейчас готовимся к Чемпионату Европы, тренировки проходят два раза в день - утром и вечером".

Фарида Сафиярзaде, 15 лет: "С девяти лет занимаюсь художественной гимнастикой. Меня привели родители, маме нравился этот вид спорта. Гимнастика - элегантный вид спорта, мне он тоже понравился, поэтому я продолжила занятия. К Чемпионату Европу готовимся основательно, надеемся на хороший результат. Для нас главное - хорошо выступить, тренер нам указывает на наши ошибки, мы прислушиваемся к каждому ее слову и выполняем наставления".

Медина Асадова, 14 лет: "В художественную гимнастику пришла в девять лет. Мама привела меня, потому что мне нравилось наблюдать за выступлениями красивых, элегантных спортсменок. Впервые придя на Национальную арену гимнастики, была счастлива, потому что осознавала, что буду выступать на больших и важных соревнованиях. Подготовка к Чемпионату Европу идет хорошо, в упражнении с лентами мы выступаем под музыку "The Mask of Zorro", это очень сильная композиция. Музыка для упражнений с пятью обручами тоже очень красивая, и понравится зрителям".

Селджан Гаджизаде, 14 лет: "Художественной гимнастикой занимаюсь с трех лет. Так как в детстве я была активным ребенком, родители записали меня на этот вид спорта. Художественная гимнастика – очень изящный вид спорта. Каждая гимнастка во время выступления показывает красивую композицию. В первый раз оказавшись в Национальной арене гимнастики, была счастлива, что буду тренироваться в столь большом и красивом зале. Мне здесь очень нравится. Наш тренер нас очень поддерживает как во время тренировок, так и после них. Если у нас что-то не получается, всегда интересуется в чем причина, и помогает нам. Мы к ней прислушиваемся и исправляем ошибки. Тренировки в рамках подготовки к Чемпионату проходят хорошо. Мы хотим, чтобы зрители пришли посмотреть на наше выступление, и всем понравилась наша композиция".

Милана Акберова, 14 лет: "Гимнастикой занимаюсь с восьми лет. Мне нравится художественная гимнастика, поэтому я выбрала этот вид спорта. Когда начала тренироваться в Национальной арене гимнастики, была счастлива, что попала сюда. Рада, что у нас есть такая большая, великолепная арена, выступать здесь удобно. Мы очень благодарны зрителям, что они приходят на соревнования и поддерживают нас. Ждем всех на Чемпионате Европы!".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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