Юниорское трио из России завоевало золото Чемпионата Европы по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в составах трио среди юниоров, сообщает Trend.

Первое место заняли представители России (вторая команда, 20.100 балла), на втором месте трио из Румынии (19.950 балла), на третьем месте представители России (первая команда 19.950).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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