В Азербайджане упали доходы от рекламы (ЭКСКЛЮЗИВ)

30 июля 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние шесть лет доход от рекламы в Азербайджане снизился.

За 2018 год в Азербайджане от рекламы получен доход в размере 51 111 200 манатов, передает во вторник Trend, на основании данных Госкомитета по статистике.

Эти цифры выше показателей 2016 (43 424 900 манатов) и 2017 (44 336 300 манатов) годов, но ниже данных 2013 года (57 085 700 манатов).

В 2014 году от рекламы в стране получен доход в размере 67 311 400 манатов, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Большая часть полученного дохода за прошлый год приходится на распространение рекламы - 20 264 200 манатов. Основную долю этой цифры составляет доход от уличных и придорожных средств рекламы. Таким образом доход от в упомянутой сфере деятельности в 2018 году составил 9 866 400 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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