За полгода правоохранительными органами изъято свыше полутора тонны наркотических средств

БАКУ/Trend/ - Из 13 534 преступлений, зарегистрированных в Азербайджане в январе-июне 2019 года, 2472 или 18,3 процента были связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, 59,6 процента этих преступлений совершаются по статье незаконного приобретения, хранения, изготовления, переработки, перевозки для личного пользования, 33,2 - незаконного приобретения, хранения, изготовления, переработки, перевозки с целью продажи, 5,7 процента - с культивацией растений, содержащих наркотические вещества, 1,4 процента- с целью незаконного производства, и сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, а 0,1 процента по другим статьям.

За отчетный период в связи с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ выявлено 1674 лиц, из них 99 процентов привлечены к уголовной ответственности.

Согласно данным Госкомстата 68,2 процента лиц, совершивших преступления, нигде не работали и не учились, 24,6 процента лиц ранее уже были привлечены к уголовной ответственности. Из них 0,3 процента - несовершеннолетние, 7,8 процента - молодежь в возрасте 18-24 лет, 15,1 процента - молодежь в возрасте 25-29 лет, 76,8 процента - лица в возрасте 30 лет и старше.

В январе-июне 2019 года изъято 1,52 тонны наркотических средств. Из них 746,3 килограмма приходится на героин, 518,7 килограмма - марихуану, 195,9 килограмма - опиум, 9,1 килограмма - гашиш, масла и смолы, а остальные 58,5 килограмма - на другие виды наркотиков и сильнодействующих средств.

(Атор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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