На этот час в связи с днем Ашура в Азербайджане сдали кровь более 5,7 тыс. человек

10 сентября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе акции "день Ашура", организованной министерством здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, нуждающимся в крови, безвозмездно сдали кровь 5719 человек.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 16:30, всего сдано 2573 литра крови.

Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.

Заготовленная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи с днем Ашура в Азербайджане сдано более 2,4 тыс. литров донорской крови
Общество 16:52
Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
Общество 16:26
Минздрав: у Али Ахмедова нет противопоказаний к донорству крови
Общество 15:08
Минздрав Азербайджана распространило информацию о состоянии заразившихся сибирской язвой
Общество 14:55
В день Ашура в Азербайджане в донорской акции приняли участие уже более 3500 человек
Общество 13:36
Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
Общество 12:57
Лента новостей
Грузия является важным партнером для США с точки зрения торговых возможностей
Финансы 18:26
Проведены очередные полеты на учениях “TurAz Qartalı-2019” - (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:20
Сумма сделок на Узбекской товарной бирже сократилась на 33%
Бизнес 18:04
В Азербайджане спрос на облигации минфина превысил предложение
Финансы 18:01
В Узбекистане пройдет Международный чемпионат по робототехнике
Узбекистан 18:00
Отсутствие налога на кэшбэк будет развивать бонусный бизнес Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 17:58
В Азербайджане инвалидов в колясках будут обучать айкидо (ФОТО)
Спорт 17:53
В Казахстане физлицам списано почти $2 млн долгов по кредитам
Бизнес 17:51
В Турции было пробурено порядка 2 тыс. разведывательных скважин по поиску нефти
Энергетика 17:51