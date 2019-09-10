На этот час в связи с днем Ашура в Азербайджане сдали кровь более 5,7 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - В ходе акции "день Ашура", организованной министерством здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, нуждающимся в крови, безвозмездно сдали кровь 5719 человек.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 16:30, всего сдано 2573 литра крови.

Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.

Заготовленная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.