ANDOP заложил основу образования по диетологии в Азербайджане (ФОТО)

Вот уже несколько лет Академия нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) является основным проводником в азербайджанском обществе идей правильного и здорового питания. Подтверждением тому служат тренинги и проекты, участниками которых стали сотни, если не тысячи людей. И несмотря на то, что, эти тренинги и проекты ориентированы в основном на врачебную аудиторию, все больше людей без медицинского образования, проходят обучение в центре. Особо стоит выделить социальные проекты, направленные на просвещение детей в сфере питания и проводимые в детских садах и школах Азербайджана. ANDOP является членом такой авторитетной международной организации, как Всемирная федерация ожирения (WOF) и готовиться к членству в Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO).

ANDOP на сегодня активно готовит кадры – специалистов в области питания, тем самым противостоя распространению в нашей стране такого серьезного заболевания как ожирения и его осложнений. Причем образовательные программы по диетологии, предлагаемые центром, постоянно развиваются, затрагивая все больше аспектов, связанных со здоровьем человека. О них мы и решили сегодня поговорить с руководителем ANDOP Севиндж Заман.

- О планах на будущее, как правило, спрашивают в конце беседы, но хочу задать этот вопрос в самом начале. Нашим врачам очень запомнилась Международная научная конференция «Современные тенденции в управлении ожирением», проведённая в апреле этого года ANDOP совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана и Рабочей группы по борьбе с ожирением Европейской ассоциации по изучению ожирения. Ожидается ли еще нечто подобное?

- Наш опыт проведения международной конференции оказался очень успешным. Это было первое наше мероприятие такого уровня. Мы расцениваем его как отличный мотиватор для нашей команды, для членов ANDOP – выпускников наших курсов. Мы узнали, что врачи, принявшие участие в конференции, очень много взяли для себя полезного.

Разумеется, мы не собираемся останавливаться на этом. Уже в следующем году состоится еще одно крупное мероприятия, где мы планируем затронуть вопросы клинической диетологии, микробиоты кишечника. Почему именно эта тема? Это требование современной медицины. Во всем мире изменился подход к лечению пациентов, который стал более персонифицированным, в основе которого лежит питание.

- Начиная с сентября этого года вступили в силу новшества, которые коснулись формата обучения курсов, предлагаемых ANDOP! Множество вопросов поступило по этому поводу – расскажите об этих изменениях!

- Изначально, наша концепция была такова – предоставить возможность нашим врачам профессиональное и комплексное образование по диетологии и управлению ожирением. Такой возможности в Азербайджане не было, и врачам приходилось ехать за знаниями в этой области за границу. Поэтому, первые наши тренинги были ориентированы исключительно на медицинскую аудиторию. Однако по мере того, как число участников курсов увеличивалось, а мы готовили новые очень интересные проекты, связанные с управлением ожирения, микробиотой кишечника, клинической диетологией, психологическими аспектами работы с пациентами – к нам все больше стали записываться для участия на тренинге – люди без медицинского образования.

Мы знали, что так будет - сейчас в Азербайджане очень активно становится популярным тренд на здоровый образ жизни, который, разумеется, невозможно себе представить без правильного и здорового питания. Люди, вне зависимости от профессии, жаждут получить квалифицированную практическую информацию о том, как нужно правильно питаться и не болеть!

И вот для того, чтобы сохранить эффективность наших курсов и дать нашим участникам то, за чем они к нам пришли – мы решили их разделить. Теперь мы отдельно проводим курс для врачей «Диетология и Ожирение» и курс для не врачей «Нутрициология и Диетология».

В рамках курса для не врачей предоставлена основная теоретическая и практическая информация по диетологии, которая позволит овладеть всеми необходимыми знаниями и навыками. Учитывая, что участники этого курса не имеют медицинского образования, мы в рамках курса даем изучить основные моменты в медицине, которые позволят лучше разбираться физиологии пищеварительных процессов, самостоятельно разбираться в результатах лабораторных экспертиз и прочее.

А вот врачам, которые непосредственно работают с пациентами, необходимы более углублённые и расширенные знания. Так, помимо основ по диетологии и нутрициологии, в курс включены такие модули, как «Управление ожирением», «Клиническая диетология», «Микробиота кишечника», а также «Практические аспекты по лечению ожирения». Как я уже говорила – подходы к лечению пациентов в мире меняются, становясь более индивидуальными. И любой врач, вне зависимости от специализации, должен владеть знаниями и навыками в области диетологии.

Я приглашаю на наши курсы всех врачей! Это и есть развитие диетологии в Азербайджане, это и есть развитие нашей медицины и наших азербайджанских специалистов. Сейчас уже набраны и успешно работают по новой системе четыре наши группы врачей и не врачей. Следите за нашими публикациями на сайте andop.az.

- Что именно получают в практическом плане участники курсов?

- Для врачей – это, прежде всего, улучшение показателей эффективности лечения. У нас проходят обучение врачи самых разных специализаций – эндокринологи, гастроэнтерологи, кардиологи, педиатры, терапевты и многие другие. Применение практических навыков по диетологии в собственной профессиональной деятельности позволяют оказывать эффективную помощь пациентам.

А не врачи приходят к нам за навыками, которые могут использовать для себя и в кругу своей семьи. Немало тех, кто несмотря на отсутствие медицинского образования, стремятся помогать людям советами и рекомендациями. Они делают это разными способами – ведя свой блог по правильному питанию или же работая в оздоровительных центрах и фитнес-студиях в качестве консультантов по здоровому питанию.

Причем лишь одним обучением мы стараемся нет ограничиваться. Мы сами стараемся быть всегда в курсе всех новшеств в области диетологии, наши представители участвуют в международных программах и конференциях, которые мы стремимся применять в Азербайджане. Сейчас у нас появились широкие возможности для этого - ANDOP является членом таких авторитетных международных организаций как Всемирная федерация ожирения, сейчас активно работаем для того, чтобы стать полноправными членами Европейской ассоциация по изучению ожирения. То, что мы узнаем сами, мы передаем членам нашей Академии, которая объединят всех наших выпускников.

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