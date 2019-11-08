С завтрашнего дня автобусы в бакинские поселки будут отходить от Транспортного обменного центра "Кёроглу"

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня открывается для пассажиров Транспортный обменный центр "Кёроглу", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно информации, автобусы, направляющиеся в бакинские села и поселки и по другим направлениям, будут отходить от нового Центра перед Деревней атлетов.

Напомним, что официальное открытие Транспортного обменного центра "Кёроглу" состоялось 25 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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