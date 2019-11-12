Али Нагиев: Пресечена попытка более 30 иностранцев присоединиться к участию в вооруженных конфликтах посредством территории Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Пресечена попытка более 30 иностранных граждан присоединиться к участию к вооруженным конфликтам посредством территории Азербайджана.

Об этом начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев сказал, выступая на 47-м заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ в Ташкенте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел общественных связей Службы.

На заседании обсуждались пути активизации и совершенствования борьбы с международным терроризмом и различными видами транснациональной организованной преступности, попытками создания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, актуальные вопросы по взаимному обмену оперативной информацией и перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам безопасности.

Также в центре внимания были вопросы по принятию дополнительных мер против проникновения террористов в страны СНГ, попыток привлечения в террористические группировки новых участников, а также рассмотрено влияние существующей в Афганистане ситуации на региональную безопасность в Центральной Азии.

Выступая на заседании, Нагиев отметил, что, несмотря на уничтожение основных опорных баз террористических организаций в Сирии и Ираке, попытки религиозно-экстремистских и террористических групп активизироваться все еще серьезно угрожают международной безопасности.

Доведя до внимания то, что террористическая сеть широко использует современные информационные технологии, Нагиев сказал, что это создает условия для распространения экстремистской и радикально-религиозной идеологии, формирования новых очагов террора.

На встрече, проведенной в рамках мероприятия между Али Нагиевым и председателем СГБ Узбекистана Абдусаломом Азизовым, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности обеих стран, в т.ч. повышения эффективности совместной борьбы с терроризмом и различными видами транснациональной организованной преступности. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между СГБ Азербайджана и СГБ Узбекистана.

Нагиев также провел встречи с делегациями органов спецслужб других стран, где были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Глав делегаций 47-го заседания принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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