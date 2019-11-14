В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана прошла встреча с представителями Офиса по сотрудничеству Южный Кавказ-Швейцария (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли встретился с представителями Офиса по сотрудничеству Южный Кавказ-Швейцария, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече Тахмазли проинформировал гостей о мерах, проводимых в стране по обеспечению населения здоровыми и безопасными продовольственными продуктами.

Было отмечено, что осуществляется тесное сотрудничество с международными организациями и предпринимателями по обеспечению пищевой безопасности.

Затем региональный директор офиса по сотрудничеству Южный Кавказ-Швейцария Даниэль Мюли проинформировал о проектах реализуемых в Азербайджане Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), а также о «Соглашении о сотрудничестве" между Агентством пищевой безопасности и Международной финансовой корпорацией.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Агентством и Офисом.

Для делегации запланирована организация инфотура в лабораторию Института пищевой безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.