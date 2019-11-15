В Сумгайыте проходят соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике

15 ноября 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе 15 ноября проходят соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, сообщает Trend.

В соревнованиях по женской спортивной гимнастике спортсменки выступят в возрастных категориях "малыши" (2011-2012 годов рождения), "дети" (2009-2010 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения) и "юниоры" (2004-2006 годов рождения).

В соревнованиях по мужской спортивной гимнастике спортсмены выступят в возрастных категориях "младшие" (2012 года рождения), "малыши" (2010-2011 годов рождения), "дети" (2008-2009 годов рождения), "пре-юниоры" (2006-2007 годов рождения), "юниоры" (2002-2005 годов рождения) и "взрослые" (2001 года рождения и старше).

Отметим, что 16 ноября в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе продолжатся соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Открытого Чемпионата Баку по акробатической гимнастике, а также 5-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике.

Наряду с представителями бакинских клубов на соревнованиях будут бороться спортсмены из Сумгайыта, Балакена и Шабрана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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