Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

18 ноября 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на БВШН.

Замира Адилова была назначена на эту должность в соответствии с приказом ректора БВШН Эльмара Гасымова. Она приступила к исполнению своих должностных обязанностей 14 ноября 2019 года.

Выпускница факультета журналистики Бакинского государственного университета З. Адилова начала свою трудовую деятельность в газете «525». Затем З. Адилова долгое время работала в министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), где она была ответственна за организацию связей с общественностью.

С 2015 года З. Адилова работала менеджером по связям МТСВТ с общественностью.

В период своей трудовой деятельности на этой должности З. Адилова неоднократно награждалась почетными грамотами за вклад в развитие ИКТ и прессы.

З. Адилова является победителем конкурса "Журналист информационного общества".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
  • Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
  • Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
  • Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Новости по теме
Украина рассчитывает на получение газа из Азербайджана через ЮГК
Энергетика 11:46
Официальная церемония полного завершения TANAP состоится в конце ноября
Энергетика 09:50
Посол: Реализация проекта IGB принесет большие изменения на рынке природного газа Юго-Восточной Европы
Энергетика 08:13
Резидент Сумгайытского химпромпарка увеличит производство полиэтилена
Финансы 17 ноября 23:00
Завтра в Азербайджане до 16 градусов тепла
Общество 17 ноября 17:20
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Общество 17 ноября 15:36
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовало число абонентов за период 10 месяцев
Энергетика 13:51
В январе-сентябре было выделено более 11 млрд манатов инвестиций
Финансы 13:49
TOP 5 стран для трудовых мигрантов из Турции
Турция 13:49
В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла
Общество 13:48
В 2020 году между странами "Восточного партнерства" ожидается подписание соглашения по снижению тарифов в роуминге
Политика 13:41
За январь-октябрь в Азербайджане сдано более 30 государственных объектов
Бизнес 13:37
Турция выступает за стабильность в Иране – МИД
Турция 13:33
Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов
Экономика 13:21
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС в Софии
Политика 13:18