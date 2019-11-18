Назначен новый глава отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на БВШН.

Замира Адилова была назначена на эту должность в соответствии с приказом ректора БВШН Эльмара Гасымова. Она приступила к исполнению своих должностных обязанностей 14 ноября 2019 года.

Выпускница факультета журналистики Бакинского государственного университета З. Адилова начала свою трудовую деятельность в газете «525». Затем З. Адилова долгое время работала в министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), где она была ответственна за организацию связей с общественностью.

С 2015 года З. Адилова работала менеджером по связям МТСВТ с общественностью.

В период своей трудовой деятельности на этой должности З. Адилова неоднократно награждалась почетными грамотами за вклад в развитие ИКТ и прессы.

З. Адилова является победителем конкурса "Журналист информационного общества".

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