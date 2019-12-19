На главных автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемой в Баку туманной погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час. Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях. "Водители обязательно должны держать расстояние", - говорится в сообщении.

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