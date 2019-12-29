В Азербайджане обучается более 6600 иностранных студентов из 90 стран

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году в Азербайджане по всем уровням высшего образования обучается более 6600 иностранных студентов из 90 стран.

Об этом говорится в ежегодном отчете минобразования, сообщает в воскресенье Trend.

В текущем учебном году в рамках межправительственной стипендиальной программы право на обучение в Венгрии получили 200 человек, 37 - в Китае, 2 - в Румынии, 3 - в России, 13 - в Латвии, 4 - в Казахстане, всего, 259 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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