Махаббат Велиева: В школах не наблюдается серьезных проблем с посещаемостью

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра образования Махаббат Велиева прокомментировала посещаемость учеников в холодных погодных условиях.

Как сообщает во вторник Trend, замминистра сообщила, что посещаемость не вызывает серьезных проблем, нет никаких предпосылок к отмене уроков в школах страны.

"В стране нет необходимости отменять уроки. Естественно, пара учеников может не приходить на уроки, но это по определенным причинам всегда имеет место быть. Серьезных проблем в этой связи не наблюдается", - сказала Махаббат Велиева.

Она сообщила, что также не поступало обращений в связи с проблемами с отоплением в школах.

"При наличии подобных проблем, специальная группа министерства образования, созданная для этих целей, может своевременно предпринять необходимые меры", - сказала Махаббат Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)