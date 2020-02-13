В Азербайджане будет проведен экзамен для учеников последних классов заведений профобразования

БАКУ/Trend/ - Для учеников последних классов заведений начального специального профессионального образования 16 февраля в 23 городах и районах Азербайджана будут проведены выпускные экзамены.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамен во всех зданиях начнется в 11:00. До сведения участников экзамена доводится, что вход в экзаменационное здание завершится в 10:45. На экзаменах предусматривается участие 3178 человек.

Ученики, которые примут участие на экзаменах, могут распечатать "Пропускной экзаменационный лист" на сайте ГЭЦ. Наряду с листом им также предоставляется "Памятка". Здесь отражены важные рекомендации в связи с экзаменационным процессом, правила проведения и другая необходимая информация.

В ходе экзамена ученикам будет предоставлено 85 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку. Экзамен начнется с пересказа услышанного текста на иностранном языке.

Ученики должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной экзаменационный лист

- подлинник документа, подтверждающего личность ученика:

а) граждане Азербайджана (в том числе не достигшие 16-летнего возраста) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение, выданное Государственной миграционной службой, иностранцы со статусом беженца и члены их семей – удостоверение беженца

- ученики, в чьих удостоверениях личности нет фотографии, помимо других документов, должны взять с собой справку с фотографией, выданную образовательным учреждением (фотография на справке должна быть размером 3х4 и подтверждена печатью).

В некоторых экзаменационных зданиях при входе для подтверждения личности ученика будет использоваться технология Face Recognition (распознавание лица). Главная цель применения новой технологии – организация более быстрого пропуска абитуриентов в здание, где проводится экзамен, и предотвращение входа в здание другого лица вместо зарегистрировавшегося ученика.

Экзамены будут проведены в 25 зданиях по всей республике. В целях контроля экзаменационного процесса привлечены 33 руководителя экзаменов, 294 учителя-контролера.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).