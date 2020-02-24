Минздрав Азербайджана и Госагентство по ОМС опровергли слухи о больных коронавирусом в Джалилабаде и Лянкяране

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная в социальных сетях о том, что заразившихся коронавирусом поместили в центральные больницы Джалилабадского и Лянкяранского районов, не соответствует действительности, говорится в совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в понедельник Trend.

"В медучреждениях приграничных с Ираном районов – Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Астаре предприняты необходимые меры. Инфекционные отделения и боксы центральных больниц вышеназванных районов приведены в готовность. На границах в Билясуваре и Астаре стоит полностью оснащенная скорая помощь. Кроме того, медпункты на границах работают в усиленном режиме".

В сообщении говорится, что в Азербайджане не выявлено случая заражения коронавирусом, что на своей странице подтвердила и ВОЗ. Информация о странах, где зарегистрирован случай заражения коронавирусом, размещена на сайте и страницах ВОЗ в соцсетях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)