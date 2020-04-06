Названа статистика по приему в первый класс бакинских школ

БАКУ/Trend/ - В электронную систему www.mektebeqebul.edu.az поступили запросы в первый класс школ Баку для 34 591 ребенка (по состоянию на 14:00 часов 6 апреля), сообщил в понедельник Trend заведующий сектором по связям с общественностью Управления образования по городу Баку Башарат Мамедов

В 2019-2020 учебном году в подготовительные группы были зачислены 24 722 ребенка, поэтому их прием в первый класс был осуществлен автоматически, таким образом в первый класс принят 34 591 запрос по Баку, что больше примерно 82% прогноза по приему учащихся.

Прием в первый класс общеобразовательных школ, лицеев, гимназий на 2020-2021 учебный год в азербайджанский сектор осуществляется в общем порядке, в секторы с другим языком преподавания - путем оценки устной речи детей (за исключением Бакинского Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и Средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля).

Родители, не сумевшие пройти электронную регистрацию, могут отправить рабочей группе соответствующую информацию на Whatsapp по номерам: (+994 55) 892 27 51, (+994 55) 892 95 89, (+994 55) 892 63 90 в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Родители могут получить ответы на интересующие их вопросы в рабочие дни по телефонам «146» минобразования и (012) 599 12 22 информационного центра Управления образования по городу Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)