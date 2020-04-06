Исмет Саттаров избран председателем Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию.
Как сообщили в понедельник Trend, в ходе заседания были обсуждены организационные вопросы.
В соответствии с пунктом 17 "Положения о Национальном совете по телерадиовещанию" член Совета Исмет Раджаб оглу Саттаров избран председателем Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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