О правилах передвижения малолетних детей и подростков в период карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами режима карантина согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, с пятого апреля неработающие лица могут выходить на улицу только по специальному разрешению. Согласно постановлению, до 20 апреля гражданин без специального разрешения на передвижение может покинуть место проживания один раз в течение дня по веской причине. Для этого следует отправить номер и серию удостоверения личности, а также заранее установленный индекс на номер 8103. Однако, в постановлении не отражены пункты о необходимости получения разрешения для малолетних и подростков.

Как сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев, малолетним не рекомендуется выходить на улицу в период карантина.

"В настоящее время мы переживаем период распространения вируса. Малолетние больше подвержены инфицированию. Поэтому абсолютно не рекомендуется родителям брать с собой малолетних в магазины или другие места. Если родителю необходимо выйти на улицу, то он может временно оставить ребенка у родственников или на попечении членов семьи. Учтем, что это временные трудности", - сказал Нифталиев.

Он отметил, что постановлением запрещено выходить на улицу лицам старше 65 лет - других возрастных ограничений нет.

"Ограничений нет, но не рекомендуется выходить на улицу вместе с малолетними или подростками. Наверное родитель не захочет, чтобы его ребенок заразился вирусом. Ввиду этого в период карантина малолетним и подросткам не следует выходить на улицу", - добавил Нифталиев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гускйнов)