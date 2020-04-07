В исправительных учреждениях Азербайджана коронавируса нет

БАКУ/Trend/ - В министерстве юстиции Азербайджана создана Мониторинговая группа для контроля в исправительных учреждениях ситуации в связи с коронавирусом.

Об этом сказал член Общественного комитета, осуществляющего контроль исправительных учреждений при минюсте, Алмамед Нуриев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что группа представителей комитета навестила осужденных в исправительных учреждениях особого режима: «Состояние осужденных постоянно контролируется. В учреждениях введен внутренний карантин, на который помещены лица, у которых была выявлена высокая температура. До сегодняшнего дня ни в одном подобном учреждении страны коронавирус не выявлен».

Нуриев добавил, что группа постоянно проводит мониторинг качества продовольствия осужденных: "В учреждениях контролируются санитарно-гигиенические правила. Приостановлена передача осужденным продуктов со стороны их близких. Кроме того, в минюсте создан оперативный штаб по этому вопросу. Дважды в день поступает информация о ситуации в учреждениях».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)