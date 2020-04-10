В Азербайджане тысячи больных гепатитом лечатся за государственный счет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 7315 больным вирусным гепатитом назначен продолжительный курс лечения за счет государства.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2019 году, представленном Милли Меджлису (парламент).
В отчете подчеркивается, что в течение последних пяти лет при министерстве здравоохранения действует особая Комиссия по диагностике и лечению больных вирусным гепатитом. За этот период в Комиссию обратились 10 803 человека, из них 7315 - за государственный счет назначен продолжительный курс лечения.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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