В Азербайджане утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена "Последовательность внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам страны", а также упразднено постановление Кабинета министров от 27 декабря 2019 года "Об утверждении последовательности внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам страны".

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, определена и утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам страны.

В соответствии со статьей 16-4.1 закона Азербайджана "О медицинском страховании", обязательное медицинское страхования внедряется по административно-территориальным единицам страны по следующей последовательности:

- в городах и районах Нахчыванской АР, Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязаньском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гекчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах – с января 2020 года;

- в городах Гянджа, Нафталан и Ширван, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гедабейском, Дашкесанском, Самухском, Гёкгельском, Геранбойском, Ходжалинском, Бейлаганском, Ходжавендском, Агджабединском, Лачинском, Бардинском, Физулинском, Агдамском, Тертерском, Кельбаджарском, Астаринском, Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Масаллинском, Джалилабадском, Нефтчалинском, Билясуварском, Джабраильском, Сальянском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Гаджигабульском районах - с января 2021 года;

- в городах Баку, Сумгайыт, Ханкенди, Абшеронском, Губадлинском, Зангиланском и Шушинском районах – с апреля 2021 года.