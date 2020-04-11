Минюст и минтруда Азербайджана оказали продовольственную помощь 1600 одиноким лицам

БАКУ /Trend/ - Общественность страны, государственные и частные организации Азербайджана, следуя призыву Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и демонстрируя социальную солидарность в рамках мер борьбы с коронавирусом, навещают малообеспеченные семьи, пожилых и одиноких граждан и оказывают им продовольственную помощь, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда и социальной защиты населения.

Так, в рамках социальной солидарности министерство труда и соцзащиты населения и министерство юстиции оказали продовольственную помощь 1600 одиноким лицам.

Одинокие лица старше 65 лет, лица с инвалидностью, не способные к самообслуживанию, ежедневно обеспечиваются социальными услугами на дому. Сотрудники минюста совместно с социальными работниками передали продовольственную помощь одиноким и пожилым лицам.

Отметим, что в последние дни отдельные государственные и частные организации передали продовольствие 13 тысячам одиноких лиц.

Передача минюстом и другими структурами продовольствия лицам из уязвимых групп продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)