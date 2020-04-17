В ООО "BakuBus" установлена дезинфекционная кабина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, проводимых с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса, в ООО "BakuBus" установлена дезинфекционная кабина, сообщили Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

Как отмечается, это направлено на минимизацию случаев заражения среди водителей, осуществляющих ежедневные перевозки тысяч пассажиров, и других сотрудников.

Агентство еще раз призывает всех граждан соблюдать правила особого карантинного режима, не выходить из дома без крайней необходимости.