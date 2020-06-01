Запущен бот WhatsApp для получения свежих данных о пандемии COVID-19

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) совместно с Программой развития ООН и местной стартап-компанией Botbox запустил бот WhatsApp, чтобы круглосуточно отвечать на вопросы и предоставлять гражданам оперативную, надежную и официальную информацию о коронавирусе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

«TABIB bot» может охватить одновременно до 1 млн. пользователей и ответить менее чем за секунду на любые запросы пользователей. Став его абонентом, можно получать ежедневную статистическую информацию.

Бот уже загрузили более 10 тысяч человек и он насчитывает 2 200 абонентов.

Для начала диалога с «TABIB bot» нужно написать «Salam» и отправить сообщение на номер +13022020234. После этого пользователям предоставляется общая страница, на которой публикуются последние новости о COVID-19, статистическая информация, советы по профилактике и предотвращению распространения инфекции.

Бот не предназначается для использования с целью диагноза или лечения, и он не заменяет клиническое обследование или консультации с медицинскими специалистами.

Данная программа доступна для граждан Азербайджана, проживающих во всех странах мира.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)