В Азербайджане завершена выплата пособий в размере 190 манатов

БАКУ /Trend/ - Завершена выплата единовременных пособий в размере 190 манатов в 16 городах и районах, где введен особый карантинный режим, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

В восьми городах и районах (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский, Евлахский, Джалилабадский и Масаллинский районы), где с 21 июня действует особый карантинный режим, единовременные пособия были выплачены в начале этой недели.

Сегодня единовременные пособия были перечислено еще в восьми городах и районах (Геранбой, Гёкгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки), где с 5 июля был введен особый карантинный режим.

Средства перечислены на банковские карты граждан, выданные им банками для получения единовременного пособия в мае, им была отправлена официальная информация об этом.

Таким образом, в целом в 16 городах и районах завершен процесс выплаты единовременных пособий в размере 190 манатов около 290 тысячам безработным и малообеспеченным лицам. На эти цели было потрачено около 55 миллионов манатов.

Напомним, в апреле-мае текущего года 600 тысяч человек из данной категории получили единовременные пособия в размере 190 манатов, на что было потрачено 229 миллионов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)