Устранены последствия наводнения в Гобустанском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Устранены последствия наводнения, произошедшего в Гобустанском районе.

Об этом в понедельник сообщил Trend заместитель главы Исполнительной власти Гобустанского района, председатель районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Махарет Акперов.

"В результате стихийного бедствия были затоплены дворы и подвалы 12 домов в селе Хилмилли, расположенном на берегу реки, смыта проселочная дорога, ведущая в него. На место инцидента была незамедлительно стянута техника МЧС, вода из дворов и подвалов была откачена, а дорога, смытая наводнением - восстановлена с помощью спецтехники в короткие сроки. В настоящее время ситуация в районе продолжает оставаться стабильной", - сказал Акперов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)