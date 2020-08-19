В Азербайджане за последние сутки выявлено 146 случаев инфицирования, вылечились 162 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 162, скончался один человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 34 620 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 32 363, скончались 510 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 747 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 359, в целом – 849 628 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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