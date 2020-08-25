В Баку дезинфекция проводится в комплексном порядке

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в свете борьбы с пандемией, необходимо осуществлять больше дезинфекционных мер, чем это было в прошлые годы.

Об этом во вторник сказал Trend предприниматель и специалист по дезинфекционным работам Бахтияр Самедов.

«Больше всего обращений по проведению дезинфекционных работ поступает от объектов общепита, государственных учреждений и Объединений жилищно-коммунального хозяйства различных районов. В связи с тем, что в период карантинного режима объекты общепита не работали, больше всего обращений от жилищно-строительных комплексов. По их заказу дезинфицируются подъезды зданий, лифты, лестницы, двери и прочие помещения».

Самедов отметил, что обращения бывают связаны с проведением дезинфекции против вирусов, бактерий, грызунов и плесени:

"После обращения проводится осмотр территории, изучается причина проблемы, затем назначается дата дезинфекции. Дезинфекционные работы проводятся в три этапа. На первом этапе проводится дезинсекция, когда уничтожаются тараканы, улитки, блохи, мухи, вши, комары и другие насекомые, затем дератизация, во время которой уничтожаются крысы, мыши и прочие грызуны. И, наконец, дезинфекция, которая направлена на уничтожение вирусов, микробов и бактерий, которые могут быть источниками болезней.

Эти работы сегодня проводятся по всей стране. В соответствии с процессом, каждый объект должен дезинфицироваться каждые 8-10 дней, то есть трижды в месяц. После одного процесса дезинфекции невозможно дать гарантию, что проблемы больше не будет. Поэтому эти работы должны быть продолжительными».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)