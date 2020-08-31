В Азербайджане ряд больниц выводятся из числа медучреждений для лечения больных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.
Благодаря эффективности проведенных противоэпидемиологических мероприятий, в больницах, выделенных для лечения больных коронавирусом, заметно уменьшилось число больных. Поэтому TƏBİB принял решение о возвращение ряда больниц к работе в прежнем режиме. Так, центральные больницы Саатлинского, Сальянского, Нефтчалинского, Гусарского и Хызынского районов, а также 17-я Объединенная городская больница и Сумгайытская больница детских инфекционных болезней, работающие как больницы особого режима, будут работать как прежде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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