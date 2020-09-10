В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Об этом в четверг сообщает Trend.

Согласно правилам, в период особого карантинного режима учащиеся школ не смогут воспользоваться спортивными залами и библиотеками.

(Автор: Асиф Мехман)