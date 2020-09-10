В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».
Об этом в четверг сообщает Trend.
Согласно правилам, в период особого карантинного режима учащиеся школ не смогут воспользоваться спортивными залами и библиотеками.
(Автор: Асиф Мехман)
Лента новостей
Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)
Выбор специальностей по приему в колледжи осуществляется после оглашения результатов приема в вузы - ГЭЦ Азербайджана
ГЭЦ Азербайджана: Члены семей шехидов, а также дети потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, освобождаются от оплаты за обучение
Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана
Минэкономики Азербайджана обнародовало механизм предоставления кредитов посредством электронной платформы
Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)