Завтра в Баку ожидается мелкий моросящий дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня ожидается морось, умеренный северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 772 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.

3-4 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, относительно благоприятных для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)