Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу

Общество 24 января 2021 14:27 (UTC+04:00)
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Как только судно «MV Mozart» войдет в габонский порт, будут приняты меры по отправке тела азербайджанского инженера Фармана Исмайлова на родину.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTN.

Чавушоглу сказал, что судно достигло побережья Габона, добавив, что некоторое время назад он разговаривал с капитаном корабля по телефону. Корабль в настоящее время ожидает безопасного входа в порт. Проведены переговоры с габонской стороной об отправке судну технической помощи.

Министр отметил, что ведутся координационные работы по спасению похищенного пиратами экипажа.

Отметим, что 15 из 19 членов экипажа судна «MV Mozart», подвергнувшегося нападению пиратов, взяты в заложники, один человек убит.

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