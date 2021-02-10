В Азербайджане ООО "BakuBus" передана еще одна маршрутная линия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению главы государства в Азербайджане продолжается работа над повышением качества пассажирских перевозок в столичных поселках.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), с 11 февраля пассажироперевозки по маршруту № 35 (улица Явера Алиева (здания Аккорд) - улица Рамиза Гулиева (Браво маркет)) будут осуществляться отвечающими требованиям экологического стандарта Евро-6 современными 12-метровыми автобусами ООО "BakuBus".

Благодаря этому станет возможна более безопасная и комфортная перевозка свыше 17 000 пассажиров, ежедневно пользующихся маршрутом № 35. Оплата за проезд будет осуществляться в безналичной форме посредством карточек BakıKart, таким образом число маршрутов, где внедрена безналичная система оплаты, достигнет 47.

В Агентстве также отметили, что за прошедший период по поводу пассажироперевозок по этому маршруту от пассажиров поступали многочисленные жалобы. Несмотря на устные и письменные предупреждения, сделанные ранее осуществляющей пассажироперевозки по этому маршруту компании Kənan-2000, для устранения недочетов, выявленных во время мониторингов, перевозчик не принял каких-либо мер.

По этой причине в целях повышения качества обслуживания населения маршрут № 35 был выставлен на конкурс, и пассажирские перевозки были доверены ООО "BakuBus".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)